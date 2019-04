Năng suất lao động Việt Nam 'lẹt đẹt' nhất khu vực

Báo cáo do Bộ KH-ĐT, Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN và Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) công bố ngày 26.4 tại Hà Nội.

Có một vài chỉ tiêu như chỉ số cạnh tranh công nghiệp , xuất khẩu công nghiệp chế tạo và chỉ số lợi thế so sánh hiện hữu (RCA) của VN những năm gần đây đã liên tục được cải thiện so với các nước trong khu vực. RCA của VN vượt trội so với Ấn Độ và Bangladesh. Tuy nhiên, các chỉ số hiệu suất công nghiệp chế biến, chế tạo khác, đặc biệt là năng suất lao động, VN tụt lại sau các nước so sánh. Cụ thể, chỉ bằng khoảng 1/4 năng suất lao động của Trung Quốc và Malaysia; 1/3 của Indonesia và Philippines; 1/2 của Ấn Độ và Thái Lan, và chỉ bằng khoảng 7% của Nhật Bản và Hàn Quốc.