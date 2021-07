Ngân hàng lợi nhuận khủng bất chấp dịch

Đơn cử, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của Techcombank đạt 11.500 tỉ đồng, tăng trưởng 71,2% so với cùng kỳ năm trước, tổng thu nhập hoạt động tăng 52,1%, đạt 18.100 tỉ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) 3,7%. Mức tăng này có thể nói hết sức ngoạn mục trong bối cảnh hầu hết ngành nghề, doanh nghiệp đều khó khăn.

Tương tự, LienVietPostBank cũng chỉ cần nửa năm để hoàn thành 2/3 chỉ tiêu lợi nhuận năm với 2.000 tỉ đồng. Hay lợi nhuận trước thuế của OCB tăng trưởng 42,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.661 tỉ đồng. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế VPBank hơn 9.000 tỉ đồng, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó mảng ngân hàng (NH) riêng lẻ đóng góp 88% vào lợi nhuận hợp nhất. VIB công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với lợi nhuận trước thuế đạt 3.952 tỉ đồng, tăng trưởng 68%.

Lợi nhuận của những NH nhỏ có tốc độ tăng mạnh như Saigonbank vừa công bố đạt 137 tỉ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành xong kế hoạch cả năm. Lợi nhuận nửa đầu năm của các nhà băng lớn đầu ngành cũng ở mức cao, chẳng hạn Vietcombank tăng hơn 35% lên khoảng 14.800 tỉ đồng, VietinBank ước đạt 13.000 tỉ đồng…

Các nhà băng lý giải lợi nhuận tăng chủ yếu nhờ thu dịch vụ. Ví dụ LienVietPostBank, thu thuần dịch vụ tăng 86% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, thu phí hoa hồng bảo hiểm tăng gần 90%. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Techcombank tăng trưởng 31,5%, đạt 2.800 tỉ đồng với sự đóng góp từ tất cả loại hình phí chủ chốt. Trong đó, thu nhập phí liên quan tới chứng khoán (cấu phần lớn nhất trong dịch vụ) tăng trưởng 18,4%.

Dù vậy, ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank, đánh giá thu nhập từ lãi vẫn là động lực dẫn dắt tăng trưởng với nhu cầu tín dụng trong 6 tháng đầu năm duy trì ổn định. Khách hàng được mở rộng với nhu cầu gắn kết, sử dụng dịch vụ NH ngày càng cao giúp NH gia tăng đáng kể thu nhập từ phí. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng tại Techcombank tính đến cuối tháng 6 đạt 353.700 tỉ đồng, tăng 11,2% so với đầu năm, trong đó dư nợ cho vay cá nhân tăng 16%, doanh nghiệp tăng khoảng 11% so với đầu năm. Thu nhập từ lãi đạt 12.700 tỉ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước, dẫn dắt bởi biên lãi thuần (NIM tính trên 12 tháng gần nhất) đạt 5,6% (so với mức 4,5% trong 12 tháng kết thúc tại thời điểm 30.6.2020). Không những Techcombank mà nhiều NH có mức tăng trưởng tín dụng thời gian qua khá cao như ACB tăng 9,4%, Vietcombank tăng 9%, VIB tăng hơn 8%...