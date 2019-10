Người chăn nuôi lợn không dám tái đàn

Sợ dịch tái phát, bỏ trống chuồng trại

Ghi nhận tại xã Yên Phú (H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), nơi từng là “thủ phủ” nuôi lợn với khoảng 50 hộ chăn nuôi lợn tập trung tại thôn Từ Tây, dịch tả lợn châu Phi gần như đã quét sạch các trang trại lợn ở đây khi hiện giờ chỉ có 4 - 5 trại chưa bị dịch tấn công. Có trang trại bị dính dịch tả lợn châu Phi với 200 con lợn thịt và 30 lợn nái phải tiêu hủy, ông Lê Văn Viên (chủ trang trại ở Yên Phú) cho biết chuồng trại đã bỏ trống từ nhiều tháng nay. Dù giá lợn hiện tại ở địa phương lên tới 64.000 đồng/kg, nhưng ông Viên không dám tái đàn vì sợ dịch tái phát.

Còn tại Nam Định, ông Nguyễn Văn Trinh (xã Nghĩa Sơn, H.Nghĩa Hưng) cho biết hơn 1 tháng vừa qua, gia đình ông chưa dám nhập lợn trở lại. “Vừa qua có trại nhập 40 con về nuôi, nhưng được ít hôm lại dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi nên các trang trại không dám tái đàn dù giá cao”, ông Trinh tiếc rẻ.

Đảm bảo nguồn cung

Ông Nguyễn Văn Trọng, Cục phó Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), cho biết thống kê chưa đầy đủ của 56 tỉnh, thành phố đến ngày 31.8 thì các địa phương có khoảng 22 triệu con lợn thịt và 2,7 triệu con nái. Tính cả nơi chưa gửi báo cáo thì cả nước có khoảng trên 3 triệu con nái và trên 25 triệu con lợn thịt, đảm bảo chủ động về giống để tái đàn cũng như thịt cho tiêu dùng , thiếu hụt là không đáng kể.

“Số lượng lợn tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi hiện vẫn thấp hơn so với kịch bản dự báo của Bộ NN-PTNT, nên lượng thịt giảm không lớn. Dự báo giá lợn sẽ tiếp tục tăng nên ở trang trại an toàn thì tăng số lợn. Bên cạnh đó sản lượng thịt gia cầm tăng trên 13%, thịt trâu, bò tăng trên 10% để bù đắp lượng thịt dịp cuối năm”, ông Trọng nói.

Theo ông Nguyễn Văn Long, Cục phó Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), dịch tả lợn châu Phi đã khiến 5,5 triệu con lợn bị tiêu hủy trong cả nước, chiếm 8,3% tổng sản lượng thịt lợn. Đến thời điểm này, thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi có xu hướng giảm, dịch được kiểm soát tốt hơn.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến khẳng định ngoài tiếp tục đôn đốc các địa phương kiểm soát tốt dịch tả lợn châu Phi, thì giai đoạn cuối năm, Bộ NN-PTNT sẽ tập trung vào các trang trại lớn không phát sinh dịch trong thời gian qua để hướng dẫn chăn nuôi an toàn, đẩy quy mô chăn nuôi lợn giúp tăng sản lượng thịt nhằm bù đắp được tình trạng thiếu hụt thịt lợn.

Trả lời Thanh Niên, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường nhận định giá thịt lợn tăng vừa qua do tổng đàn lợn giảm 8,2% vì dịch tả lợn châu Phi, bên cạnh đó việc xuất lợn qua Trung Quốc gần đây cũng góp phần đẩy giá lên cao. Bộ đang khuyến khích các doanh nghiệp giống nhân đàn nhanh nhất. Các cơ sở chăn nuôi, trang trại lớn đảm bảo an toàn sinh học thì chủ động tăng đàn để bù đắp nguồn cung, đồng thời kiểm soát và không tái đàn ở các hộ nuôi không đủ điều kiện, không đảm bảo an toàn sinh học, có thể khiến dịch bùng phát trở lại.