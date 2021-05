Người nghèo, doanh nghiệp bị phá sản sẽ được xóa nợ

Theo quy định mới, nguyên nhân khách quan để người đi vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) được xem xét khoanh nợ, xóa nợ được bổ sung chi tiết hơn so với Quyết định 50/2010. Chẳng hạn, quy định mới nêu rõ, khách hàng vay vốn là cá nhân hoặc có thành viên khác trong hộ gia đình mắc bệnh tâm thần; mắc bệnh hiểm nghèo; mắc bệnh khác dẫn đến mất năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; bị bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ Y tế; bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên. Hay biến động chính trị, kinh tế - xã hội, dịch bệnh ở nước nhận lao động của Việt Nam làm ảnh hưởng đến người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài; doanh nghiệp (DN) tiếp nhận lao động bị phá sản, giải thể; DN tiếp nhận lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động do người lao động không đủ sức khỏe để làm việc hoặc không đảm bảo tay nghề hoặc do các nguyên nhân khách quan khác mà không do lỗi của người lao động dẫn đến việc người đi lao động ở nước ngoài phải về nước trước hạn.