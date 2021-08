Nguy cơ 'bật' khỏi các chuỗi cung ứng toàn cầu

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may VN, cho biết 7 tháng đầu năm, ngành này đã xuất khẩu lên tới 22,86 tỉ USD, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt Bangladesh để vươn lên xếp thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc . “Nhưng sang tháng 8, có quá nhiều khó khăn phức tạp đối với các DN dệt may, khi toàn bộ hệ thống sản xuất của 19 tỉnh phía nam gần như tê liệt”, ông Giang nói. Theo vị này, nhiều DN trong ngành đã có đơn hàng đến hết quý 1/2022, nhưng tình hình dịch đang đặt ra nhiều câu hỏi cho hiệp hội về cách ứng phó để làm sao giữ được sản xuất. Ông Giang kể, ngay các đối tác ngoại vừa ký hợp đồng, họ cũng thường xuyên hỏi: “Liệu tháng 8, tháng 9 có kiểm soát được dịch không, các ông có bao nhiêu vắc xin cho công nhân rồi?”. “Hàng loạt lao động đang trở về địa phương. Tỷ lệ lao động trong ngành được tiêm vắc xin chỉ chưa tới 1% nên việc tái khởi động là thách thức cực kỳ lớn, trong khi DN chỉ hiệu quả khi hoạt động sản xuất trở lại phải từ 50 - 60%”, ông Giang lo ngại. Ngoài ra, theo ông Giang, nhiều đơn hàng nhận về gia công, một số nguyên liệu nhập về cũng ách tắc do cảng Cát Lái (TP.HCM) đóng cửa mới đây.