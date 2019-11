Nguy cơ cho vay P2P của Trung Quốc tràn sang Việt Nam

Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an hiện đang phối hợp với Công an TP.HCM điều tra vụ án “ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do các đối tượng người Trung Quốc cùng đồng bọn thực hiện tại địa bàn TP.HCM và nhiều địa phương khác trong cả nước. Cụ thể, đầu tháng 4, Jiang Miao và Niu Li Li (đều quốc tịch Trung Quốc), chủ Công ty Vinfin tạo ra các ứng dụng (app) trên điện thoại di động hệ điều hành Android, để cho khách vay tiền mang tên “Vayt.ocdo”, “Moreloan”, “VD Online”. Khi khách có nhu cầu vay tiền, phải tải 1 trong 3 ứng dụng trên về máy điện thoại di động và hoàn tất đăng ký, hồ sơ vay tiền sẽ do nhân viên Công ty Vinfin thẩm định.