Nhà tái định cư 10 năm vẫn chưa được cấp sổ

Để nhường đất cho khu tái định cư 38 ha (P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM), người dân ở đây đã đồng ý di dời và nhận nhà tái định cư tại chung cư Tín Phong (Q.12) do Công ty Tín Phong làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, 10 năm nay họ vẫn chưa nhận được sổ đỏ.

Ở trọ trong chính ngôi nhà của mình

Bà Phan Thị Kim Loan cho biết, nhà bà bị giải tỏa và nhận suất tái định cư tại chung cư Tín Phong từ năm 2009. Đến 2013 bà đã đóng tiền xong nhưng đến nay vẫn chưa làm sổ đỏ được. Nhiều lần bà lên UBND Q.12 để chất vấn nhưng không nhận được câu trả lời. 10 năm qua căn hộ của bà đóng cửa không cho thuê hay không bán cho ai được vì không có sổ đỏ. “Nhà tôi trước đây có sổ đỏ, khi tái định cư về đây nhà không một miếng giấy lộn lưng. Nhà nước bán nhà cho chúng tôi phải có trách nhiệm làm sổ đỏ chú nhà không có sổ đỏ rất khó bán và bán cũng bị mất giá”, bà Loan bức xúc.

Bà Loan phản ánh đến Báo Thanh Niên bức xúc của mình SƠN SƠN

Bà Thu Vân, một hộ tái định cư về đây từ những ngày đầu, cho biết do không có sổ đỏ nên 10 năm nay gia đình bà không thể chuyển hộ khẩu về, con cháu đi học cũng khó khăn. "Do học ít nên đành chịu chứ không biết kêu ai. Chúng tôi đã nhiều lần gõ cửa cơ quan chức năng yêu cầu cấp sổ nhưng cơ quan chức năng chỉ “đá qua đá lại” không giải quyết"- bà than.

Không có sổ, cư dân ở đây còn bức xúc vì chung cư xuống cấp và phải tự xử lý mà không có sự hỗ trợ của nhà nước. Theo ông Nhật, một hộ dân tái định cư tại đây, cho hay căn hộ của ông hiện đang bị thấm toàn bộ, cống thoát nước không thoát được nên bốc mùi. Chung cư hiện không có ban quản trị, ban quản lý, không có phí bảo trì nên không biết kêu ai. “Chúng tôi phản ánh lên phường thì phường đẩy lên quận, quận thì đẩy xuống ban quản trị. Nhưng ban quản trị chỉ có một ông tổ trưởng, đảm nhiệm việc thu tiền điện nước. Nên bây giờ người dân không biết kêu ai khi tòa nhà xuống cấp, hư hỏng”, ông Nhật kêu trời.

Ông Nguyễn Ngọc Tùng, tổ trưởng, đại diện cho 60 hộ dân tái định cư tại đây thừa nhận, chung cư này có từ lâu rồi nhưng không có ai quản lý, người dân hoạt động tự phát, chưa có cấp quản lý điều hành.

Do trách nhiệm lơ lửng như vậy nên mọi sự cố tại chung cư này người dân phải tự lo liệu. Mới đây, hệ thống thoát nước của toàn bộ chung cư bị tắc nghẽn, các hộ dân có đơn kêu cứu gửi UBND Q.12. Sau 4 lần khảo sát của các cơ quan chuyên môn, UBND Q.12 ký công văn yêu cầu Công ty Tín Phong nhanh chóng xử lý sự cố và hoàn thiện các hạng mục, hạ tầng kỹ thuật khơi thông đấu nối vào hệ thống chung. Tuy nhiên, Công ty Tín Phong cũng không xuống khắc phục và cuối cùng người dân phải tự giải quyết.

Cuối năm 2019 sẽ cấp sổ đỏ

Chung cư Tín Phong được UBND Q.12 ký hợp đồng mua toàn bộ 60 căn hộ (thông qua Công ty Dịch vụ công ích Q.12 và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Q.12) để phục vụ tái định cư trên địa bàn. Năm 2007, người dân bắt đầu nhận bàn giao căn hộ và rơi vào tình trạng ở trọ vì không được cấp sổ đỏ như nói trên

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Công ty Tín Phong, nói rằng công ty đã bán số căn hộ này cho Q.12 để dùng làm quỹ nhà bố trí tái định cư. Hiện phía nhà nước vẫn nợ công ty 10% số tiền mua nhà chưa thanh toán. Trách nhiệm làm sổ đỏ cho dân thuộc về nhà nước.

Về vấn đề này, UBND Q.12 lí giải, nguyên nhân chậm cấp sổ đỏ là do ban đầu thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên - Môi trường, nhưng sau đó giao về cho quận nên bị kéo dài. Ngoài ra, trong quá trình làm sổ đỏ, Công ty Tín Phong không hợp tác và công trình chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu…

Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, ông Nguyễn Toàn Thắng, cho hay chung cư 5 tầng chỉ có 60 hộ và đã được UBND Q.12 mua toàn bộ 60 căn hộ để bố trí nhà ở cho các hộ dân thuộc diện tái định cư. Do đó, sở thống nhất việc UBND Q.12 xem xét, giải quyết cấp sổ đỏ cho người dân.

Để giải quyết vướng mắc này, dự kiến ngày 29.8, Sở Xây dựng và các sở ngành liên quan sẽ làm việc với Q.12 nhằm giải quyết các vấn đề đang tồn tại để trong năm 2019 phải cấp sổ đỏ cho toàn bộ các căn hộ tại đây. Đối với việc xuống cấp của chung cư, nhất là hệ thống thoát nước quận sẽ khắc phục ngay.