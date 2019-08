Nhân dân tệ giảm giá, xuất khẩu 'phập phồng'

Từ mức 6,881 CNY đổi 1 USD lên 6,95 CNY đổi 1 USD, mức giảm tương ứng 0,7%.

Theo phân tích của ông Kịch, CNY giảm so với USD, trong khi VND đứng thì có nghĩa CNY cũng giảm so với VND. Như vậy hàng hóa của DN xuất đi sẽ gặp khó khăn, có thể sẽ phải giảm giá bởi trong quan hệ mua bán, người mua luôn “cầm cán”. Người bán chỉ “cầm cán” khi cung thấp hơn cầu. Do đó nếu thị trường xuất khẩu có nhu cầu cao, trong khi nguồn cung không dư thừa thì DN Việt vẫn có thể giữ được giá bán thủy sản xuất đi. Nhưng các DN trong nước phải đồng lòng giữ giá mới được, chỉ một vài DN hạ giá thì hàng loạt DN xuất khẩu khác sẽ phải hạ để đẩy hàng đi. Điều này có khả năng xảy ra cao vì DN Việt có đồng vốn yếu, ít tiền, không bán thì không quay tiền kịp trả nợ ngân hàng thì chết, phải trả lãi nhiều hơn.