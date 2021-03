Nhiều doanh nghiệp thu lãi lớn ngay quý đầu năm

Lãnh đạo Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa báo cáo tổng sản lượng sản phẩm tiêu thụ quý 1/2021 ước đạt 1,56 triệu tấn, vượt 2,9% kế hoạch quý. Doanh thu ghi nhận gần 21.000 tỉ đồng và lợi nhuận ước đạt 1.803 tỉ đồng. Lợi nhuận của BSR đã tăng vọt nếu so với số lỗ gần 2.348 tỉ đồng của quý 1/2020. Năm 2021, công ty lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 70.898 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 870 tỉ đồng, dựa trên kịch bản giá dầu 45 USD/thùng nhưng giá dầu Brent cuối tháng 3 đã tăng đến mốc gần 70 USD/thùng. Hay Công ty chứng khoán Bảo Việt mới đây dẫn thông tin từ lãnh đạo Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) ước tính doanh thu thuần quý 1/2021 có khả năng đạt 800 tỉ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế dự kiến khoảng 66 tỉ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, báo cáo từ bộ phận phân tích Công ty chứng khoán SSI cũng dự báo lợi nhuận trước thuế quý 1/2021 của nhóm ngân hàng niêm yết được nghiên cứu sẽ tăng từ 55% - 65% so với cùng kỳ năm 2020. Điều này nhờ tỷ suất lợi nhuận tương đối hấp dẫn và triển vọng tín dụng được cải thiện khi hầu hết các ngân hàng đã đẩy nhanh xóa nợ xấu và tăng cường trích lập dự phòng bao nợ xấu trong quý 4.2020. Trong đó, các ngân hàng thương mại quốc doanh có khả năng sẽ đạt được mức tăng trưởng ngoạn mục hơn nữa, tăng khoảng 75% -85% so với cùng kỳ khi các ngân hàng này đã tăng cường trích lập dự phòng để giải quyết các tài sản có vấn đề. Các ngân hàng thương mại cổ phần dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế khoảng 45% -55% so với cùng kỳ năm 2020. SSI cũng ước tính rằng, tăng trưởng tín dụng nhóm ngân hàng này trong quý 1 sẽ tăng 15% và NIM quý 1/2021 sẽ được cải thiện, tăng 0,15% so với cùng kỳ 2020...