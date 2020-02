Những ngành 'miễn nhiễm' với virus Corona

Theo SSI, Việt Nam trong những năm qua đã đẩy mạnh kết nối thương mại quốc tế, tổng giá trị xuất khẩu và nhập khẩu/GDP chiếm tỷ lệ cao (196,6%). Do đó, bất kỳ sự gián đoạn nào đến từ các nhà cung ứng quan trọng như Trung Quốc có thể sẽ là thách thức đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Trên thực tế, Việt Nam đã đóng cửa một số cửa khẩu đến Trung Quốc (ví dụ Lào Cai, Lạng Sơn…) cho đến ngày 8.2 - đồng nghĩa với việc hạn chế giao thương giữa Trung Quốc và Việt Nam ở một mức độ nhất định. Thêm vào đó, Việt Nam đã thực hiện hạn chế cấp thị thực đối với những khách đến từ các khu vực tại Trung Quốc chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi virus Corona xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp và hoạt động du lịch sẽ chịu ảnh hưởng bất lợi từ những sự kiện nêu trên, ít nhất là trong ngắn hạn. Do vậy GDP quý 1/2020 có thể sẽ găp nhiều thách thức.

SSI đưa ra nhận định nhanh đối với 23 nhóm ngành và các khuyến nghị dựa trên ảnh hưởng của dịch virus Corona. Trong đó, một số ngành bị ảnh hưởng tiêu cực như bán lẻ vì lượt khách mua sắm tại các cửa hàng sẽ giảm do người tiêu dùng hạn chế đến những nơi công cộng để tránh khả năng lây nhiễm virus Corona. Nhưng SSI cũng lưu ý rằng, thói quen tiêu dùng có thể sẽ chuyển từ thương mại truyền thống (chợ truyền thống) sang hình thức thương mại hiện đại và mua sắm trực tuyến để đảm bảo an toàn vệ sinh. Tương tự, dệt may, xuất khẩu, sản xuất bia, hàng không, chứng khoán , cảng biển và vận chuyển, dầu khí, thủy sản… sẽ bị tác động lớn từ dịch cúm Vũ Hán này.