Nở rộ lừa đảo sau tết

Một số kẻ lại lợi dụng tâm lý hoang mang với dịch nCoV để lừa đảo. Chiều 5.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ Hồ Thị Thùy (sinh năm 1996, trú tại xã Ngọc Sơn, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước tình hình “cháy” hàng khẩu trang y tế trong đợt phòng chống dịch nCoV, bà Thùy (kinh doanh bán quần áo trên mạng xã hội với tên Facebook Thùy Phương, nick Facebook này mua lại trên mạng với giá 50.000 đồng) đã rao bán khẩu trang y tế với giá 30.000 đồng/hộp. Sau khi đăng bài, hàng trăm người đã vào hỏi mua hàng và bà Thùy yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước. Tuy nhiên ngay khi nhận được tiền, bà Thùy đã đóng Facebook, tắt điện thoại nên những khách hàng này đã báo cơ quan công an. Bà Thùy khai đã nhận 60 triệu đồng tiền mua khẩu trang của khoảng 10 người.