Nợ xấu một số ngân hàng đang tăng

Cụ thể như Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB), sau 6 tháng đạt lợi nhuận trước thuế gần 1.561 tỉ đồng, tăng trưởng 52,7% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 51% kế hoạch cả năm. Nhưng nợ xấu đạt hơn 6.912 tỉ đồng, tương đương 2,88%. Như vậy tỷ lệ nợ xấu của SHB tăng cao hơn mức 2,39% vào cuối năm 2018. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng gần 1.000 tỉ đồng, chiếm 71% nợ xấu và nợ dưới tiêu chuẩn cũng tăng gần 700 tỉ đồng lên 1.137 tỉ đồng. Trên sàn, cổ phiếu SHB đang ở mức 6.600 đồng, giảm nhẹ so với đầu năm nay.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) sau 6 tháng lợi nhuận cũng tăng mạnh khi đạt 1.619,5 tỉ đồng trước thuế. Nhưng nợ xấu cũng tăng từ 1,11% vào cuối năm 2018 lên mức 1,5%, tương đương gần 1.336 tỉ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ tăng mạnh gần gấp đôi. Cổ phiếu TPB đang có giá 22.150 đồng, tăng 11% so với đầu năm.

Hay Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienLongBank) đạt tổng lợi nhuận trước thuế trong 2 quý đầu năm nay là 148,48 tỉ đồng, tăng thêm hơn 1 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên nợ xấu tăng từ mức 0,94% cuối năm vừa qua lên tỷ lệ 1,15%, tương đương từ 277,7 tỉ đồng lên hơn 356,4 tỉ đồng. Hiện cổ phiếu KienLongBank chưa niêm yết trên sàn.

Một ngân hàng quốc doanh lớn là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sau nửa đầu năm đạt tổng lợi nhuận trước thuế hơn 4.772,2 tỉ đồng, giảm 4% so với nửa đầu năm 2018. Đây cũng là nhà băng có dư nợ cho vay lớn nhất với gần 1,05 triệu tỉ đồng, tăng 7,7% so với cuối năm 2018. Cho vay tăng dẫn đến nợ xấu cũng gia tăng từ tỷ lệ 1,9% vào cuối năm 2018 lên mức hiện tại là 1,98%, tương ứng từ 18.802,4 tỉ đồng tăng lên 21.120,5 tỉ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng thêm 3.321 tỉ đồng lên 10.492 tỉ đồng, chiếm gần 50% tổng nợ xấu. Giá cổ phiếu BID hiện đang ở mức 35.800 đồng, tăng thêm 6,8% so với đầu năm nay.