Ông Đoàn Nguyên Đức: Hướng tới 1 tỉ USD doanh thu từ trái cây

* Cụ thể thì phải xây đến bao giờ mới xong, thưa ông?

* HNG đang sở hữu diện tích đất khổng lồ và tích cực chuyển đổi sang trồng cây ăn trái, ông có lo ngại đến khi đạt được sản lượng kỳ vọng, thị trường lại rơi vào tình trạng dư cung hay mất giá như cao su và cọ dầu trước đây không?

Còn về giá, nói nhiều người không tin nhưng trong nông nghiệp, tỷ suất lợi nhuận rất lớn. Ví dụ chuối, giá thành chỉ 750 đồng/kg và chúng tôi đang xuất bán 15.000 đồng/kg. Nghĩa là bán giá nào cũng lời. Đó mới chỉ là chuối, còn rất nhiều loại cây ăn trái cho giá trị cao nữa. Hiện có những vườn sầu riêng của cá nhân cho doanh thu 3 tỉ đồng/ha hay vườn bưởi 1,5 tỉ đồng/ha.

* Sức mua lớn, dễ tính nhưng thị trường Trung Quốc nổi tiếng rủi ro. Trái cây rau củ VN xuất qua Trung Quốc luôn bị tình trạng ép giá, mất giá, nhiều thời điểm phải đổ cho bò ăn. Mới đây thôi, 500 xe chở thanh long ùn ứ tại cửa khẩu do nước này áp dụng quy định mới và việc này vẫn liên tục xảy ra, ông đã lường trước những rủi ro này chưa?

HAGL là tập đoàn kinh tế lớn với tổng tài sản lên đến 53.000 tỉ đồng, đã hoạt động trên 25 năm với ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ lực hiện nay là nông nghiệp, trải rộng trên lãnh thổ của 3 quốc gia VN, Lào, Campuchia với tổng diện tích trên 80.000 ha, cùng với dự án khu phức hợp HAGL nằm tại Trung tâm TP.Yangon - Myanmar. Do giá cao su giảm mạnh HAGL rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, bị mất thanh khoản, mất khả năng trả nợ gốc và lãi vay đến hạn. Trong bối cảnh đó, HAGL đã cùng Thaco chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược vào ngày 8.8.2018. Theo đó Thaco đầu tư vào 2 công ty là Công ty CP nông nghiệp quốc tế HAGL (HNG) và HAGL Myanmar. Thaco cũng hỗ trợ HAGL về tài chính để tái cơ cấu nợ và thu xếp vốn đầu tư thực hiện chiến lược phát triển bền vững với tổng số tiền dự kiến lên đến hơn 22.000 tỉ đồng (gần 1 tỉ USD).

- Khái niệm "được mùa mất giá, được giá mất mùa" mà chúng ta hay nói là chưa chính xác. Tôi thừa nhận có tình trạng này nhưng nguyên nhân do VN chưa có DN xuất khẩu trái cây đúng nghĩa mà toàn mấy "ông" thương lái Trung Quốc xuống tận Long An, Bình Thuận… gom hàng. Vì chui sâu vào nội địa, họ nắm hết mọi thông tin của chúng ta, từ sản lượng, thời tiết, thói quen, khả năng... rồi từ đó ép giá. Ví dụ nghe ngóng thấy cửa khẩu Tân Thanh đang ứ hàng là tại nội địa đè giá xuống thấp. Cũng có khi là bà con mình không để ý, cứ tới giờ là thu hoạch nhưng gặp đúng lúc Trung Quốc nghỉ lễ, sức mua sụt giảm mạnh mà mình lại không có kho lạnh chứa nên ứ hàng. Lúc đó thì giá nào cũng bán. Vì toàn người Trung Quốc qua mua nên giá là do họ quyết định.