‘Ông vua hàng hiệu’ Johnathan Hạnh Nguyễn tiếp tục thành công cùng SASCO

Theo Báo cáo tài chính quý 3/2019 vừa công bố, doanh thu và lợi nhuận của SASCO đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, doanh thu thuần của SASCO đạt hơn 681 tỉ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ, biên lãi gộp quý gần nhất xấp xỉ 48%, cao hơn nhiều so với các doanh nghiệp trong ngành hàng không.