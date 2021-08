Nhu cầu shipper cũng cần ngang với hàng hóa thiết yếu

Tiếp đến, UBND TP ban hành Công văn 2796 điều chỉnh các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 23.8, lực lượng shipper tiếp tục thuộc nhóm đối tượng được phép lưu thông, không cần có giấy đi đường vì tất cả thông tin cần thiết đã thể hiện qua mã QRCode. Thế nhưng, chỉ 2 ngày sau, Công văn 2850 yêu cầu tất cả đối tượng được phép lưu thông phải áp dụng chung mẫu giấy đi đường do Công an thành phố in và cấp, dựa theo danh sách cập nhật từ các sở, ban, ngành.