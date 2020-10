Phải có những “đại bàng quốc tịch Việt”

Việt Nam là môi trường kinh doanh an toàn Về môi trường vĩ mô, Việt Nam được đánh giá cao về tính ổn định, không bị tác động quá lớn do bất ổn chính trị, xã hội. Việc thành công trong công cuộc kiểm soát đại dịch Covid-19 càng chứng tỏ rõ hơn Việt Nam là môi trường kinh doanh an toàn. Tuy nhiên, thể chế nhà nước, bộ máy chính quyền còn rất nhiều bất cập, nhiêu khê. Có rất nhiều sự trùng lắp giữa bộ máy của Đảng, Nhà nước cho tới bộ máy các đoàn thể khiến các khoản chi ngân sách hằng năm rất cao, thường xuyên trên 60% nhưng phân bổ không hợp lý, gây lãng phí nguồn lực. Bên cạnh đó, tình trạng tham nhũng, “hành là chính” trong công tác quản lý vẫn diễn ra, khiến nhiều DN nản lòng. Về nguồn nhân lực lao động, Việt Nam có lợi thế lao động giá rẻ, nhưng đến nay cũng đã gần kết thúc thời kỳ “dân số vàng”. Cả thế giới đang tiến tới công nghiệp 4.0, tiến tới nền kinh tế số, chuyển sang nguồn lao động chất lượng cao, sáng tạo và kỷ luật, trong khi chất lượng lao động của chúng ta còn kém, số người được đào tạo bài bản, nâng cao về khoa học công nghệ , có kỷ luật tốt, còn thấp. Muốn đón đại bàng về làm tổ, Việt Nam cần cải cách mạnh mẽ trong thể chế, giáo dục, có những bước chuyển táo bạo để cho thế giới thấy Việt Nam đang chuyển mình, thật sự hòa vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cuộc cách mạng kinh tế số. Đồng thời, đặc biệt chú trọng yếu tố môi trường. Nếu không, mọi nỗ lực cũng chỉ thu về các “đại bàng” cũ, già nua, lợi ích kinh tế thì ít mà lại tăng thêm ô nhiễm môi trường , không thể duy trì tăng trưởng ổn định và bền vững. TS Lê Đăng Doanh (Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế T.Ư)