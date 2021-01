Phát hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TP.HCM

Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động du lịch trên địa bàn TP.HCM do Sở Du lịch phối hợp cùng Công an TP.HCM tổ chức chiều nay (7.1).