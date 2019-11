"Phố Tây" mới ở Nam Hội An

Ngày 9.11 tại Đà Nẵng, Công ty bất động sản Chu Lai Land cùng Công ty TNHH xây dựng Phú Vinh ra mắt dự án Nam Hội An City (chân cầu Cửa Đại, xã Duy Nghĩa, H.Duy Xuyên, Quảng Nam). Dự án được đầu tư và vận hành bởi Công ty CP Đạt Phương Hội An, quy mô 420 căn nhà phố liền kề và 30 căn nhà phố thương mại có diện tích từ 85 - 350 m2, hiện đã hoàn thiện điện ngầm, xử lý nước thải thông minh.

Dự án nằm bên cầu Cửa Đại Nguyễn Tú Quy hoạch chuỗi nhà phố liền kề, trung tâm thương mại, bến du thuyền... Nguyễn Tú

Dự án được quy hoạch đồng bộ, hiện đại với hệ thống tiện ích như khu trung tâm thương mại, công viên ven sông, trường học, bến du thuyền, chuỗi nhà hàng, cà phê, spa cao cấp...

Nam Hội An được đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, theo định hướng hình thành khu “phố Tây” với chuỗi thương mại - dịch vụ - du lịch liền kề di sản văn hóa thế giới Hội An. Đây được xem là dự án đón đầu thị trường bất động sản Nam Hội An, liền kề loạt dự án nghỉ dưỡng cao cấp như Vinpearl Land, sân golf Nam Hội An, Hoiana…

Tại lễ ra mắt, đơn vị phân phối độc quyền - Chu Lai Land cam kết quyền lợi khách hàng bằng giá bán ổn định, pháp lý minh bạch với sổ đỏ lâu dài, hạ tầng hoàn thiện.

Thiết kế nhà phố liền kề 3 tầng dựa trên cảm hứng kiến trúc Hội An Nguyễn Tú

Dịp này, Công ty Phú Vinh (đơn vị thi công xây dựng) giới thiệu ra thị trường 55 căn nhà 3 tầng xây thô với mức giá từ 2,55 tỉ đồng/căn, với chiết khấu 5% cho khách thanh toán trong 30 ngày.

Ông Huỳnh Ngọc Cẩn, Tổng giám đốc Công ty TNHH xây dựng Phú Vinh cam kết đảm bảo tiến độ thi công dãy nhà phố Nam Hội An City và bàn giao trước quý 2/2020 để khách hoàn thiện nội thất và khai thác.