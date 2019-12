Phong tỏa tài khoản chuyển nhầm tiền ?

Theo bộ luật Dân sự, trong trường hợp chủ tài khoản nhận được tiền trong trường hợp trên mà cố tình không trả lại đối với số tiền từ 10 triệu đồng trở lên thì có thể bị truy tố theo điều 176 về “tội chiếm giữ trái phép tài sản”, bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017, với mức hình phạt tiền từ 10 - 50 triệu, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm.

Ngày 16.12, anh Nguyễn Thành Minh (ngụ Q.5, TP.HCM) chuyển nhầm 300 triệu đồng vào tài khoản của anh Trương Cường (ở xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú). Anh Minh đã trình báo sự việc cho Công an xã Đồng Tiến nhờ hỗ trợ. Khi cơ quan công an làm việc, anh Cường mới biết tài khoản có nhận số tiền trên do số tài khoản này anh đã không sử dụng 3 năm nay. Anh Cường đã ký nhận, hoàn tất các thủ tục để chuyển trả lại toàn bộ số tiền 300 triệu đồng cho anh Minh.