Phòng ngừa virus Corona, đừng quên rửa tay khi cầm tiền

Theo kết quả nghiên cứu cách đây vài năm của Trường đại học New York (Mỹ), tiền giấy tiềm ẩn khoảng 3.000 vi khuẩn và nhiều loại vi khuẩn trong số đó có nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Một số vi khuẩn được tìm thấy trên tờ bạc gây ra mụn trứng cá, gây viêm loét dạ dày, viêm phổi, ngộ độc thực phẩm và nhiễm trùng tụ cầu khuẩn ở người, một số loại vi khuẩn khác được phát hiện còn gây suy giảm sức đề kháng của con người.

Một người đang làm kho quỹ cho biết các loại tiền giấy cotton do đặc tính thấm hút và lưu giữ tạp khuẩn rất cao nên nhiều khi để trong kho một vài ngày, nấm mốc đã sinh sôi, gây bốc mùi hôi. Tiền polymer và tiền xu sạch hơn do ít thấm hút nên vi khuẩn không có nhiều điều kiện lưu lại, giảm khả năng lây lan các bênh tật. Với virus Corona , do có thể sống ở môi trường bên ngoài trên các vật chủ tùy theo nhiệt độ khí hậu khác nhau nên trong trường hợp người bị lây nhiễm sử dụng tiền có dính virus cũng có khả năng lây qua người khác trong trường hợp người đó không vệ sinh tay sau khi cầm tiền mà đưa lên mặt.