Sài Gòn 3 Capital sẽ trở thành ông chủ mới của Bông Bạch Tuyết?

Giá chào mua đưa ra đợt này là 19.100 đồng/cổ phiếu, thấp hơn giá giao dịch của BBT trên sàn UPCoM khoảng 3% (BBT chốt phiên 18.9 giá 19.700 đồng/cổ phiếu). Để mua hết số lượng cổ phiếu đăng ký, Sài Gòn 3 Capital sẽ chi khoảng 32,5 tỉ đồng. Trong vòng 1 tuần qua, cổ phiếu BBT đã có 5 phiên tăng trần với khối lượng giao dịch đột biến.

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020, Bông Bạch Tuyết đặt mục tiêu sản lượng sản xuất đạt 927 tấn, tăng 28% so với thực hiện năm 2019 và sản lượng tiêu thụ tăng 22%, đạt 726 tấn. Công ty cũng lên kế hoạch đạt hơn 140 tỉ đồng doanh thu, tăng 20% so với năm trước nhưng lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 19 tỉ đồng và 15 tỉ đồng, giảm 13% so với kết quả thực hiện năm trước. Bên cạnh đó, Bông Bạch Tuyết cũng đưa ra kế hoạch chào bán riêng lẻ 2,8 triệu cổ phần cho Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital và 1,2 triệu cổ phần cho CTCP Dệt may Gia Định với giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/đơn vị. Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến là 40 tỉ đồng và sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động cho công ty...