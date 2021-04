Sân bay Nội Bài 'tắc' vì hàng nghìn khách không khai báo y tế

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, theo Chỉ thị 917/CT-CHK của Cục Hàng không Việt Nam, bắt buộc 100% hành khách phải khai báo y tế điện tử trước khi xếp hàng qua cửa kiểm soát an ninh hàng không

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều hành khách, đặc biệt là những khách làm thủ tục web-check-in (check in trên web), ki ốt check-in, chưa hoàn thiện thủ tục khai báo y tế nhưng vẫn xếp hàng làm thủ tục soi chiếu an ninh.

Theo thống kê, có những ngày con số này lên tới hàng ngàn khách. Cụ thể, ngày 30.3 có 1.447 khách chưa khai báo y tế; ngày 31.3 có 712 khách chưa khai báo y tế; đỉnh điểm ngày 2.4 có tới 2.288 khách chưa khai báo y tế khi đến điểm kiểm tra an ninh hàng không.

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết, những hành khách chưa khai báo y tế tại điểm kiểm tra an ninh sẽ phải quay lại quầy làm thủ tục check - in của các hãng hàng không, dẫn tới kéo dài thời gian làm thủ tục.

Hỗ trợ làm khai báo y tế trước khi vào cửa kiểm soát an ninh tại nhà ga T1 Nội Bài sáng 19.4

Cảng HKQT Nội Bài cũng đã gửi văn bản tới các hãng hàng không nội địa, các đơn vị phục vụ mặt đất đề nghị thực hiện nghiêm việc kiểm soát hành khách khai báo y tế. Hiện lượng khách chưa khai báo y tế đã giảm khá nhiều, ngày cao nhất chỉ có khoảng 200 - 400 khách.

Khách bay 30.4 tăng kỷ lục

Cũng theo Cảng HKQT Nội Bài, từ sau tết Nguyên đán , khi dịch Covid-19 được kiểm soát ổn định, người dân tiếp tục an tâm để bay nội địa trở lại, kéo theo sản lượng vận chuyển giữ được nhịp tăng trưởng tốt liên tục từ tháng 3 đến nay.

Dự kiến lượng khách qua cảng hàng không này dịp 30.4 - 1.5 đạt khoảng 75.000 lượt/ngày, tương đương 485 - 500 lượt chuyến mỗi ngày, tăng khoảng 25% so với hiện nay (trung bình mỗi ngày Nội Bài hiện đón khoảng gần 60.000 lượt khách với 400 lượt chuyến bay).

Sản lượng chuyến bay nội địa đến thời điểm này đã phục hồi tương đối tốt, tương đương với mức đỉnh cao của năm 2019.

Để phục vụ dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 cũng như cao điểm hè sắp tới, Cảng HKQT Nội Bài cho biết sẽ bố trí lực lượng an ninh hàng không phối hợp với Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài đảm bảo phân luồng giao thông, đảm bảo thông thoáng, chống ùn tắc từ các luồng di chuyển của hành khách; mở tối đa hệ thống máy soi chiếu an ninh hàng không; phân bổ đủ quầy làm thủ tục cho các hãng hàng không.