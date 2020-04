SHB thoái vốn tại Công ty tài chính SHBFC cho đối tác nước ngoài

SHBFC có vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng do Ngân hàng SHB sở hữu 100% vốn. Tiền thân SHBFC là Công ty tài chính Vinaconex Vietel. Gần 2 năm hoạt động, đến cuối năm 2019, tổng tài sản SHBFC đạt gần 3.300 tỉ đồng, tăng trưởng gấp 2,75 lần so với năm 2018. Trong đó, dư nợ đạt 2.700 tỉ đồng, gấp 3,8 lần so với năm 2018. Lợi nhuận đạt gần 107 tỉ đồng. Lượng khách hàng tiếp cận đạt trên 460.000 người sau gần 20 tháng triển khai bán hàng toàn diện. Tỷ lệ nợ xấu ở mức tốt so với mức trung bình trên thị trường. Mạng lưới kinh doanh tại 34 tỉnh thành trọng điểm, huy động được 1.800 tỉ đồng giấy tờ có giá từ 14 tổ chức đầu tư chuyên nghiệp là các công ty quản lý quỹ và các tổ chức tín dụng.