'Siết' chợ truyền thống, giá rau xanh tăng vọt

Chỉ tăng ở chợ truyền thống?

Ngày 27.6, ghi nhận của Thanh Niên cho thấy giá nhiều mặt hàng rau củ tại các chợ truyền thống tăng mạnh từ 20 - 30% so với đầu tuần trước. Bà Kim Thoa (Q.12, TP.HCM) đi chợ mua thực phẩm hằng ngày so sánh, giá dưa leo tăng lên 30.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 7.000 đồng/kg so với tuần trước, đậu cô ve tăng khoảng 10.000 đồng/kg lên 44.000 - 44.500 đồng/kg trong khi các loại củ quả như bắp cải, cà rốt, khoai tây... tăng nhẹ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Bà Lê (Q.7, TP.HCM) nhận xét, giá dưa leo tăng từ 25.000 đồng lên 35.000 đồng/kg sau 1 tuần, rau bí từ 30.000 đồng/kg lên 40.000 đồng/kg và nhiều loại rau xanh khác cũng tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/kg hay bó tùy loại.

Bà Thoa than: “ Rau xanh thì không thể mua để tích trữ nhiều ngày được như các loại hàng khô. Vì vậy khoảng 4 - 5 ngày cũng phải đi chợ hay chạy qua các cửa hàng thực phẩm mua một ít rau tươi mà thấy cứ nhích giá hoài, rầu ghê. Nhẩm sơ sơ là tiền chợ cũng tăng cả triệu đồng cho một tháng, khoảng 20% so với bình thường. May mà mấy đứa con còn nhỏ nên không thích ăn rau nhiều”. Không chỉ có rau, các loại cá bán tại chợ truyền thống như chợ Q.Phú Nhuận, Q.Tân Bình, Q.11 đều tăng mạnh, một số mặt hàng cá biển tăng từ 10.000 - 15.000 đồng/kg.

Bà Thái, tiểu thương kinh doanh tại chợ Bà Hoa (Q.Tân Bình), thừa nhận giá rau mua từ các chợ đầu mối về có tăng nên giá bán ra tăng đến 30%. Chẳng hạn, cà chua tuần trước lấy từ chợ Hóc Môn 15.000 đồng/kg, nay 20.000 đồng/kg, bán ra 25.000 đồng/kg; các loại bí, bầu, đậu que đều tăng từ 10.000 - 15.000 đồng so với tuần trước. “Do dịch Covid-19 , xe đi lại khó khăn, tài xế chở hàng đi Sài Gòn quay về đều bị cách ly nên chi phí thuê xe cao hơn, hàng hóa tại chợ đầu mối đều tăng 20%, thậm chí không có hàng phải lấy các nơi khác, chi phí vận chuyển nhiều hơn nên giá bán ra tăng”, bà Thái cho hay.

Trong khi đó, báo cáo của Sở Công thương ngày 27.6 cho thấy tại chợ đầu mối Thủ Đức, giá tương đối ổn định, một số mặt hàng có biến động nhẹ như cà chua Đà Lạt tăng 1.000 đồng lên 18.000 đồng/kg, nhưng khổ qua giảm 2.000 đồng xuống 10.000 đồng/kg, đậu cô ve trắng giảm 1.000 đồng xuống 14.000 đồng/kg. Tại chợ đầu mối Bình Điền, chỉ có mặt hàng bắp cải tăng 2.000 đồng lên 12.000 đồng/kg, khổ qua giảm đến 7.000 đồng xuống 8.000 đồng/kg, dưa leo giảm 5.000 đồng xuống 6.000 đồng/kg...

Khảo sát giá rau củ tại một số cửa hàng như Bách Hóa Xanh, Co.opMart, Vinmart ... khá ổn định. Song các loại rau tại đây không đa dạng, chủ yếu là bí bầu - những loại rau củ có thể để lâu, không bị hư hỏng. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thương, phụ trách hệ thống Bách Hóa Xanh, cho hay do chợ tự phát bị ngừng nên suốt tuần qua, lượng khách hàng mua sắm tại hệ thống Bách Hóa Xanh đã tăng gần gấp đôi so với trước đó. Riêng giá tất cả hàng hóa tại các cửa hàng này vẫn ổn định trong tuần qua. Ngay cả các loại rau xanh khoảng giữa tháng 5 tăng giá do mưa lớn, nguồn cung bị thiếu hụt thì sau đó đã giảm trở lại và giữ ổn định cho đến nay. Dự báo trong vài ngày tới, tình hình chợ đầu mối Hóc Môn, Bình Điền đang gặp khó trong hoạt động, đẩy lượng khách vào các cửa hàng tiện lợi, siêu thị tăng cao hơn.

Điều tiết lượng khách vào chợ

Ngày 26.6, Sở Công thương TP.HCM có văn bản yêu cầu các chợ truyền thống siết thêm các hoạt động mua bán bằng hình thức phong tỏa cửa phụ, lối đi phụ của chợ để phân luồng lối ra - lối vào và tập trung nhân lực kiểm soát khu vực chính nhằm đảm bảo việc giám sát thương nhân, người lao động và khách ra vào chợ thực hiện đủ các biện pháp phòng chống dịch. Bên cạnh đó, Sở yêu cầu các chợ triển khai phương án phân luồng, di chuyển một chiều, điều tiết lượng khách vào chợ bảo đảm khoảng cách tối thiểu 1,5 m cho người dân khi mua sắm . Hoặc với chợ có mật độ mua sắm đông, nguy cơ lây nhiễm cao, có thể nghiên cứu thực hiện phương án phát phiếu vào chợ, tổ chức cho thương nhân kinh doanh xen kẽ...

Hơn 1 tháng qua, Ban Quản lý chợ Bình Thới (Q.11, TP.HCM) cũng đã triển khai phát thẻ cho người đi chợ nhằm dễ thực hiện việc truy vết khi có ca F0. Theo đó, mặt trước thẻ ghi số thứ tự, tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, mặt sau in thêm QR code, nhằm dễ dàng truy vết. Ai muốn đi chợ, mang chứng minh nhân dân vào đăng ký làm thẻ và được quét mã QR khi vào. Đến nay, chợ Bình Thới đã phát khoảng 11.000 thẻ cho người dân có đăng ký đi chợ.