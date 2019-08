Siết hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới

Theo đó, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kiểm tra chuyên ngành trước thông quan theo quy định, trường hợp miễn kiểm tra chất lượng sản phẩm, miễn kiểm tra an toàn thực phẩm được áp dụng đối với hàng hóa có trị giá hải quan từ 1 triệu đồng trở xuống. Đối với hàng hóa có trị giá hải quan trên 1 triệu đồng nhưng hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa được miễn kiểm tra chất lượng sản phẩm, miễn kiểm tra an toàn thực phẩm tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này thì được miễn kiểm tra chất lượng sản phẩm, miễn kiểm tra an toàn thực phẩm 1 sản phẩm/lần và không quá 3 lần/năm.