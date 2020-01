Tân Sơn Nhất lại 'căng mình' đón tết

Đại diện Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin hiện nay lãnh đạo cảng yêu cầu tập trung 100% quân số các bộ phận trực tiếp phục vụ hành khách làm nhiệm vụ, điều chuyển lực lượng từ các đội an ninh soi chiếu hàng hóa và an ninh soi chiếu quốc tế bổ sung cho an ninh soi chiếu quốc nội để phục vụ cao điểm tết. Nhằm phục vụ hành khách di chuyển thuận lợi và an toàn, Cục Hàng không Việt Nam đang phân phối số chuyến bay cho các hãng, trong đó tăng tần suất bay ban đêm (là những chuyến bay sau 21 giờ).