Tăng mức phạt vẫn chưa đủ chặn mỹ phẩm giả

Riêng việc sản xuất hàng giả là mỹ phẩm sẽ có mức phạt cao hơn, tối đa lên 140 - 200 triệu đồng; Nếu buôn bán mỹ phẩm giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì sẽ bị phạt tối đa đến 100 triệu đồng... Như vậy, quy định mới đã tăng mức xử phạt hành chính lên gần gấp 2 lần so với mức phạt trước đây đối với sản xuất và buôn bán mỹ phẩm giả.

Trên thực tế, không chỉ quần áo, túi xách, giày dép là những sản phẩm bị làm nhái, làm giả được buôn bán công khai mà các loại mỹ phẩm không xuất xứ, hàng dỏm cũng được bán tràn lan. Cuối tháng 8 vừa qua, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM đã kiểm tra, phát hiện một kho hàng có dấu hiệu nhập lậu quy mô lớn tại Q.8. Trong đó có chứa 4.800 sản phẩm mỹ phẩm các loại, trị giá gần 2,2 tỉ đồng đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, có nhãn gốc là tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ là tiếng VN. Trước đó, vào ngày 21.8, Cục QLTT Bình Thuận cũng kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm do bà Nguyễn Thị L. làm chủ trên địa bàn H.Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Tại cơ sở đang kinh doanh lô hàng 1.823 sản phẩm mỹ phẩm các loại là hàng hóa do nước ngoài sản xuất, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng VN, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hay giữa tháng 8, Cục QLTT Long An đã tiêu hủy trên 1 tấn nguyên liệu dùng để sản xuất mỹ phẩm của cơ sở kinh doanh mỹ phẩm của bà Cao Thị Ngọc Bích và của Công ty TNHH mỹ phẩm Nhân Thuận Phát. Trong đó, cơ sở của bà Cao Thị Ngọc Bích bị phạt 54 triệu đồng do sản xuất mỹ phẩm không có giấy chứng nhận đăng ký ngành nghề sản xuất mỹ phẩm, kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quy định về nhãn hàng hóa. Riêng Công ty TNHH Nhân Thuận Phát bị phạt với tổng số tiền là 100 triệu đồng...