Tăng tốc “made in Vietnam” hậu Covid-19

Từ cuối năm 2018, cụm từ “ make in Vietnam ” được Bộ TT-TT và Thủ tướng Chính phủ đề cập đến nhiều lần tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp (DN) công nghệ Việt Nam năm 2019. Qua đó, thể hiện tham vọng của Việt Nam không chỉ là sản phẩm được tạo ra tại Việt Nam (Made in Vietnam) mà muốn DN có sự chuyển biến mạnh mẽ, chuyển từ giai đoạn chỉ lắp ráp, gia công sang sáng tạo, thiết kế và chủ động việc sản xuất tại Việt Nam.

Đầu năm 2020, Thủ tướng cũng ký Chỉ thị 01 về thúc đẩy phát triển DN công nghệ số . Chính các DN này sẽ đi đầu, tạo đột phá trong thực hiện chiến lược “make in Vietnam” với hàm ý DN Việt Nam làm chủ công nghệ, chủ động thiết kế, chế tạo, chủ động sáng tạo, mô hình kinh doanh mới. Các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông, y tế, giáo dục, tài chính, tài nguyên, môi trường… chính là tiền đề thuận lợi cho các DN công nghệ số Việt lớn mạnh và vươn ra thế giới.

Muốn có sản phẩm “made in Vietnam” đúng nghĩa chỉ thực hiện được nếu chính sách từ trên xuống dưới nhất quán, đồng bộ tối đa

Thế nhưng, đại dịch Covid-19 năm 2020 đã làm gián đoạn khát vọng “made in Vietnam”. Nhiều ý kiến cho thấy, năm 2021 sẽ là năm bứt phá, đẩy mạnh cơ hội đầu tư và phát triển sản phẩm “làm tại Việt Nam” nhanh hơn cho Việt Nam. Chuyên gia tư vấn chiến lược Robert Trần, Tổng giám đốc Tập đoàn RBNC, phụ trách thị trường Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương nhận định, nên đề cập đến sản phẩm “made in Vietnam” với nội hàm rộng hơn, cho nhiều sản phẩm, không gói trong giấc mơ chỉ công nghệ số. Lúc này đây, Việt Nam nên tận dụng tối đa việc khống chế tốt dịch Covid-19 để đẩy mạnh phát triển sản phẩm “made in Vietnam” nhanh hơn.