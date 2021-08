Tăng tốc mở điểm bán thực phẩm thiết yếu

Hôm qua 4.8, sau gần 1 tuần đi mua thực phẩm, chị Ngọc Loan (Q.7, TP.HCM) lại đến siêu thị LotteMart Nguyễn Hữu Thọ (Q.7) thì thấy thông báo đóng cửa, dây giăng kín lối. Trước đó, từ ngày 6 - 10.7, siêu thị LotteMart Nguyễn Hữu Thọ cũng bị buộc tạm ngừng sau khi phát hiện có ca nhiễm bệnh liên quan. Tương tự, trong hai ngày 3 - 4.8, nhiều người dân tại Q.Phú Nhuận khi đến lượt được phép ra ngoài theo phiếu mua hàng thiết yếu được phường phát trước đó, đến siêu thị Co.opmart Rạch Miễu thấy tấm bảng thông báo đóng cửa để thực hiện khử khuẩn định kỳ từ ngày 3.8 và ngày mở cửa hoạt động lại thì chưa rõ.

Trong khi các siêu thị, cửa hàng thực phẩm dễ diễn ra điệp khúc “mở rồi lại đóng” do dịch bệnh diễn biến phức tạp thì nhiều cửa hàng của những chuỗi bán lẻ như Con Cưng, Pharmacity, Anh văn Yola... sau hơn 2 tuần tham gia bán rau củ quả đã thu hẹp hoạt động. Ngày 4.8, khảo sát tại các cửa hàng của hệ thống Con Cưng trên các đường Khánh Hội, Hoàng Diệu (Q.4); Lâm Văn Bền, Nguyễn Thị Thập (Q.7); Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3)... cho thấy đều không có bán mặt hàng rau củ quả như thông tin từ giữa tháng 7.

Đại diện hệ thống Saigon Co.op (đơn vị quản lý các siêu thị Co.opmart, Co.opFood, Co.opXtra...) cho biết trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại TP.HCM nên một số siêu thị, cửa hàng tạm đóng cửa để sát khuẩn, khử trùng do có ca liên quan là không tránh khỏi. Thông thường siêu thị sẽ phối hợp với địa phương để khoanh vùng nhanh, xét nghiệm toàn bộ và khử khuẩn để quay lại phục vụ khách hàng sớm nhất trong vòng 2 - 3 ngày. Thậm chí nhân viên các siêu thị bị xét nghiệm mãi cũng ám ảnh luôn nên siêu thị cũng tăng cường đội ngũ nội bộ. Bên cạnh đó, khi siêu thị tạm ngừng hoạt động thì các đơn hàng online sẽ chuyển qua siêu thị gần nhất để giao cho khách, nhưng cũng có nhiều đơn hàng buộc phải hủy do quá tải. Ngoài nguy cơ đóng cửa liên tục do có ca nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 thì hệ thống này cho hay vẫn khó khăn trong hoạt động giao hàng từ siêu thị đến tận nhà cho khách hàng.