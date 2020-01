Thêm 14 vị trí đỗ máy bay, giảm tải sân bay Tân Sơn Nhất dịp tết

Tăng hơn 10.000 khách mỗi ngày

Dự kiến, tần suất khai thác của các hãng hàng không trong nước thời gian cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2020 tại sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 10.1 - 8.2 (tức ngày 16.12 - 15.1 âm lịch) tăng khoảng 5 - 7% so với cao điểm Tết Nguyên đán 2019. Tần suất bay trung bình đạt 840 - 850 l.c/ngày (tăng khoảng 46 - 56 l.c/ngày); Sản lượng hành khách là 130.000 hành khách/ngày (tăng 10.500 hành khách so với cao điểm Tết Nguyên đán năm 2019).

Từ ngày 10 - 24.1 (tức từ 16 - 30.12 âm lịch), sản lượng hành khách thông qua sân bay Tân Sơn Nhất ước đạt hơn 1,8 triệu hành khách, tăng 6,24% so với Tết năm 2019; Từ ngày 25.1 - 8.2 (tức từ 1 - 15.1 âm lịch), sản lượng hành khách dự kiến đạt hơn 1,9 triệu, tăng 5,68%.

Để đáp ứng sự tăng trưởng về sản lượng vận chuyển hàng không trong dịp Tết Nguyên đán 2020 như số liệu nêu trên, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã triển khai đồng bộ các giải pháp về nâng cao năng lực điều hành khai thác cảng; bổ sung các trang thiết bị, phương tiện cần thiết; tăng cường công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng không; tăng cường tối đa nhân lực phục vụ, đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách…

Cụ thể, về cơ sở hạ tầng nhà ga quốc nội, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã lắp đặt thêm 10 kiosk check-in tại sảnh A để tăng năng lực phục vụ hành khách, giảm ùn tắc tại khu vực xếp hàng làm thủ tục. Tổng cộng có 50 máy làm thủ tục tự động tại khu vực ga quốc nội, tăng 10 máy so với Tết năm 2019.

Cảng đưa vào khai thác cửa khởi hành số 11 tại khu vực lầu 1 sảnh A nhằm tăng năng lực phục vụ của nhà ga hành khách. Tổng cộng có 21 cửa khởi hành, tăng 1 cửa khởi hành. Đồng thời, bổ sung, điều chỉnh các điểm an ninh soi chiếu, đáp ứng tăng thêm 20% năng lực soi chiếu hành khách so với năm 2019.

Bổ sung gấp đôi lượng ghế chờ

Để giảm tải ùn tắc phía ngoài nhà ga, từ ngày 1.1, Cảng bố trí chỉ còn một điểm dừng xe buýt tại làn B ở ga đến quốc tế. Sau khi đón khách, xe buýt sẽ chạy thẳng ra đường Trường Sơn không qua ga quốc nội. Hành khách từ ga quốc nội có nhu cầu đi xe buýt sẽ đi bộ qua nhà ga quốc tế đón xe tại điểm dừng làn B ga đến quốc tế. Dự kiến Cảng sẽ không cho phép xe trên 16 chỗ vào làn xe A - B trước nhà ga quốc nội để không gây ách tắc giao thông.

Tại nhà ga quốc tế, Cảng Tân Sơn Nhất đã thực hiện di dời hai quầy Transfer/Transit của VIAGS-TSN và SAGS về vị trí mở rộng bụng ga quốc tế giai đoạn 2 đối diện khu cấp visa của Công an cửa khẩu (cạnh vị trí trực của Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế), nhằm tránh sự xung đột về luồng khách vào làm thủ tục nhập cảnh và luồng khách làm thủ tục Transfer/Transit trong thời gian cao điểm, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đối với sân đỗ tàu bay, hệ thống sân đậu tàu bay trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán năm 2020 khai thác tổng cộng 86 vị trí đỗ thương mại ngày và đêm (bao gồm sử dụng 6 vị trí đỗ quân sự ), tăng 14 vị trí đỗ so với Tết năm 2019.

Sân bay Tân Sơn Nhất cũng sẽ được bố trí bổ sung 480 ghế ngồi tại ga quốc nội, 320 ghế ngồi tại ga quốc tế. Cảng thay thế và bọc lại tổng cộng 175 băng ghế ngồi phục vụ hành khách trong dịp lễ, tết.

Đại diện Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin trong dịp cao điểm tết, đơn vị tập trung 100% quân số các bộ phận trực tiếp phục vụ hành khách làm nhiệm vụ, điều chuyển lực lượng từ các đội an ninh soi chiếu hàng hóa và an ninh soi chiếu quốc tế bổ sung cho an ninh soi chiếu quốc nội để phục vụ cao điểm tết.

Toàn bộ các hệ thống kỹ thuật của nhà ga, khu bay bao gồm hệ thống điện, hệ thống máy phát dự phòng, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống băng chuyền hành lý, hệ thống hiển thị thông tin chuyến bay, hệ thống phát thanh, hệ thống camera giám sát, hệ thống máy soi chiếu an ninh… đã được hoàn tất bảo trì, bảo dưỡng để bảo đảm phục vụ khai thác.