Thêm địa chỉ doanh nghiệp bán khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn

Danh sách các công ty có bán khẩu trang y tế, nước rửa tay diệt khuẩn: 1. Công ty Goggo Resources International Investment Ltd., Nigeria: chuyên xuất khẩu các mặt hàng khẩu trang, nguyên vật liệu để sản xuất khẩu trang , nước rửa tay diệt khuẩn, thiết bị máy móc để sản xuất khẩu trang, quần áo bảo hộ (chưa tiệt trùng và đã tiệt trùng). Địa chỉ số 2, Kandara Commercial Center, Kandara House Kantin Kwari Market, Kano State - Nigeria, www.twitter/GRIAFRICA.com. Người liên hệ: Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành, ông Abdul Salisu. Email: griafrica@gmail.com 2. Công ty Gaffertti Limited, Nigeri: chuyên xuất khẩu khẩu trang. Có địa chỉ 355b Gaube Extension Layout Kuje, Abuja (FCT) State, Nigeria. Người liên hệ: Giám đốc điều hành, bà Abdulsalam Amina Oiza. Email: gafferttilimited@gmail.com 3. Doanh nghiệp Vedra Trade Services Ltd. chuyên xuất khẩu khẩu trang và các nguyên vật liệu để sản xuất khẩu trang, xuất khẩu nước rửa tay diệt khuẩn. Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Logos: số 57A Lady Oyinkan Abayomi Drive, Ikoyi Lagos, Nigeria. Hoặc văn phòng Eket số N158 Idua Road Eket, Akwa Ibom, Nigeria. Người liên hệ: Giám đốc điều hành, ông Prince Chikelue Ezechukwu. Email vedra_tsl@yahoo.com hoặc info@vedratradeservices.com Ngoài ra, các doanh nghiệp trong nước có thể liên hệ với các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc sau đây, để mua vải lọc kháng khuẩn và thiết bị sản xuất khẩu trang: 1. Doanh nghiệp Việt Nam: D & A PLC Company, cung cấp vải lọc kháng khuẩn. Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà HM Town 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP.HCM. Người liên hệ: Giám đốc công ty, ông Phạm Đà, số điện thoại: +84 28 8893 0330 hoặc +84 97 150 3762. 2. Doanh nghiệp Trung Quốc: Xuzhou Smar t New Power Technology Co., Ltd, cung cấp thiết bị đồng bộ sản xuất khẩu trang. Địa chỉ liên hệ: 4F, Bld No.1 Technology and Science Building, Quanshan District, Xuzhou, Jiangsu, Trung Quốc. Người liên hệ, ông Joe, số điện thoại +86-516-83799118, email: salesmanager@power-tricycle.com