Thêm nhiều dự án 'đất vàng' vào tay Tập đoàn Danh Khôi

Thương vụ “săn” quỹ đất thứ 3 được công bố trong đợt này là quỹ đất khu cao tầng thuộc dự án Barya Citi trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa mà Danh Khôi mua lại từ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thịnh. Dự án có tổng diện tích 7.788 m2 được quy hoạch bao gồm 2 block, cao 20 tầng với 787 căn hộ. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 1.056 tỉ đồng.

Ngoài 3 dự án kể trên, trước đó Tập đoàn Danh Khôi đã mua lại 100% nguồn vốn từ Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier để chính thức trở thành chủ đầu tư dự án Sun Frontier, thâu tóm dự án Đà Nẵng Hotel And Resort Đà Nẵng có quy mô diện tích 7,5 ha từ Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Hà Nội Non Nước và mua lại 3 lô đất “vàng” có quy mô diện tích hơn 11.000 m2 thuộc khu dân cư Cồn Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Như vậy, chỉ tính từ đầu năm đến nay, Tập đoàn Danh Khôi đã “thâu tóm” thành công 6 dự án . Điều đáng chú ý là hầu hết các dự án do Danh Khôi mua lại đều có chung đặc điểm là “đất vàng” ở các thành phố, thủ phủ du lịch lớn của các tỉnh thành từ miền Nam đến miền Trung.