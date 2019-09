Thịt heo mát chính thức có mặt tại TP.HCM

Đây là thịt được chế biến theo công nghệ thịt mát từ châu Âu. Thịt mát là loại thịt trải qua quá trình chín sinh hóa từ 0 đến 4 độ C, được giết mổ và chế biến trên dây chuyền công nghiệp hiện đại, đảm bảo vệ sinh và cho chất lượng tươi ngon đến 9 ngày. Từ nguồn heo khỏe được nuôi theo tiêu chuẩn Global GAP, thịt được chế biến trên dây chuyền máy móc hiện đại do Marel - công ty hàng đầu thế giới về thiết bị giết mổ, chế biến thịt của Hà Lan cung cấp.

Bên cạnh đó, trong tháng 9.2019, nhà máy MNS MEAT Hà Nam chính thức được cấp chứng chỉ toàn cầu BRC về an toàn thực phẩm. Trong lĩnh vực thịt tươi, đây là nhà máy chế biến đầu tiên và duy nhất đến nay tại Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn này.

Thịt được đóng gói với công nghệ Oxy-Fresh từ châu Âu, giúp giữ nguyên chất lượng và màu đỏ hồng của thịt tươi trong suốt thời hạn sử dụng, hạn chế vi sinh phát triển nhờ tỷ lệ Ovà COtối ưu. Toàn bộ quá trình chế biến, đóng gói, vận chuyển và phân phối đều đảm bảo nhiệt độ thịt từ 0 đến 4 độ C.

Đồng thời, để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, MEATDeli áp dụng hệ thống kiểm soát 3 tuyến kiểm dịch theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế). Bao gồm tuyến kiểm dịch số 1: Chỉ heo khỏe mới được xuất trại; Tuyến kiểm dịch số 2: Chỉ heo khỏe, không nhiễm dịch bệnh mới được đưa vào nhà máy và Tuyến kiểm dịch số 3: Thịt heo an toàn mới được xuất bán ra thị trường