'Thoát ải' cầu Kênh Tẻ

9 giờ sáng 17.9, lối lên cầu Kênh Tẻ phía từ quận 7 sang quận 4 thông thoáng lạ. Không còn cảnh xe cộ chen chúc nhau ken đặc cầu như mọi khi. Từ nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập, các phương tiện lưu thông dễ dàng, cả con đường như được mở rộng ra gấp đôi.

Nguyên nhân là công trình mở rộng cầu Kênh Tẻ đã chính thức hoàn thành. Đơn vị thi công đã tháo dỡ hàng rào chắn, trả lại phần mặt đường chạy xe 14 m theo đúng thiết kế mở rộng.

Phía đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) thông thoáng, không còn cảnh kẹt xe nghiêm trọng như mọi khi

Anh Ngô Hữu Linh, tài xế GrabBike thường xuyên lưu thông qua khu vực này cho biết bắt đầu từ chiều chủ nhật (15.10), khi rào chắn ở cả 2 phía cây cầu này được tháo dỡ, xe cộ lưu thông dễ dàng hơn nhiều. Mọi khi sáng, trưa, tối, lúc nào cũng kẹt xe . Luân phiên phía từ quận 7 sang quận 4 kẹt vào sáng, đến chiều đổi lại tắc nghẽn phía quận 4 sang quận 7. Tầm 8 - 9 giờ sáng mà chạy đường Nguyễn Hữu Thọ thì chôn chân cả tiếng đồng hồ không qua được phía bên kia cầu.

"Mấy nay đỡ rồi. Chỉ có tầm chiều phía đường Khánh Hội (quận 4) xe cộ đổ về thì vẫn ùn ứ nhưng cũng không tới nỗi kẹt cứng ngắc, lan sang tận Nguyễn Hữu Thọ như trước. Lên được tới cầu là dễ thở hơn nhiều" - anh Linh nói.

Hướng từ đường Khánh Hội (quận 4) đi qua, cảnh tượng xe cộ chen chúc nối đuôi nhau cũng không còn

Tuy đường dẫn thông thoáng, tiết diện cầu cũng được mở rộng nhưng mặt cầu Kênh Tẻ chưa hoàn thiện, vẫn còn lồi lõm, sỏi cát sần sùi gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Thanh Lộc, thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cho biết ngay sau khi hoàn thành mở rộng, chủ đầu tư đã tiến hành rải nhựa mặt đường và chủ trương làm vào buổi tối để không ảnh hưởng đến viêc đi lại của người dân. Tuy nhiên do mấy ngày liên tiếp cứ đến tầm chiều tối là trời mưa nên công tác rải nhựa bị gián đoạn. Đơn vị thi công đang tính toán rải nhựa từng đoạn với khối lượng nhỏ, làm cuốn chiếu để giảm tác động tới việc lưu thông, đồng thời có thể nhanh chóng hoàn thiện, trả lại mặt cầu nguyên trạng.

Mặt cầu lồi lõm, sần sùi

"Các hạng mục còn lại gồm lắp đặt lan can cầu chính, lan can cầu thang bộ, lát đá cầu thang bộ, sơn đường, lắp đặt biển báo, làm lề bộ hành, rải nhựa đường và lắp khe co dãn sẽ tiếp tục được hoàn thiện từ nay đến hết tháng 9 là xong. Mọi hoạt động thi công sẽ được thực hiện vào ban đêm nên sẽ không ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện" - ông Lộc thông tin thêm.

Hơn 1 năm kể từ ngày dự án mở rộng cầu Kênh Tẻ chính thức thi công, hằng ngày cây cầu này chứng kiến tình trạng ùn tắc kinh hoàng. Dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7 nhưng do công tác hoàn trả mặt bằng của SAWACO quá chậm nên dự án phải kéo dài đến giữa tháng 9.