Thu giữ 250 tấn đường cát lậu tại Bình Dương

Đây là chiến công lớn nhất của lực lượng Quản lý thị trường Bình Dương trong chiến dịch kiểm tra chống buôn lậu đường cát cuối năm 2019 do Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo.

Chiều 21.10, theo Cục Quản lý thị trường Bình Dương, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường Bình Dương chủ trì phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế thị xã Thuận An, Cảnh sát khu vực phường Bình Chuẩn tiến hành khám kho hàng hóa tại địa chỉ Tổ 1, Khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, do bà Lưu Thị Tứ là chủ kho hàng.