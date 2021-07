Thu nhập giảm, thu thuế cá nhân tăng

Báo cáo về kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2020 do Tổng cục Thống kê thực hiện vừa công bố cho biết thu nhập bình quân /người/tháng cả nước năm vừa qua theo giá hiện hành đạt khoảng 4,2 triệu đồng, giảm khoảng 1% so với năm 2019. Ngược lại, mức chi tiêu bình quân hộ gia đình cả nước là 2,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với 2018. Các hộ gia đình thành thị có mức chi tiêu bình quân đầu người/tháng xấp xỉ 3,8 triệu đồng trong khi các hộ nông thôn chỉ ở mức 2,4 triệu đồng/người/tháng. Mức chi tiêu của người dân Việt Nam vẫn chủ yếu là chi cho đời sống, đạt bình quân 2,7 triệu đồng/người/tháng, chiếm tới 93% trong tổng chi tiêu, trong đó chi cho ăn uống bình quân đầu người một tháng xấp xỉ 1,35 triệu đồng và không phải ăn uống là gần 1,37 triệu đồng. Ngoài chi tiêu cho ăn uống, báo cáo cũng chỉ ra rằng trung bình các hộ dân cư phải chi hơn 7 triệu đồng cho một thành viên đang đi học trong 12 tháng, tăng khoảng 7% so với năm 2018. Riêng ở thành thị, các hộ chi 10,7 triệu đồng cho một thành viên đi học trong 12 tháng, cao hơn hộ nông thôn 2,1 lần; nhóm hộ giàu nhất chi hơn 15,4 triệu đồng/người/12 tháng, tăng 4,7% so với năm 2018. Bên cạnh đó, trong năm qua cũng có 35,7% dân số khám chữa bệnh trong năm 2020 và chi tiêu trung bình 1 người có khám chữa bệnh là khoảng 3 triệu đồng.

Tổng cục Thống kê nhận định: mức chi tiêu của người dân trong năm qua tăng 13% so với năm 2018 nhưng đây là mức tăng chậm hơn so với những năm trước đó (bình quân năm 2018 tăng 18% so với 2016) do người dân bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 . Đồng thời, trong năm 2020, tỷ lệ hộ có mua sắm đồ dùng lâu bền trong 12 tháng qua là 34,4%, thấp nhất trong giai đoạn 2010 - 2020, giảm 14 điểm phần trăm so với năm 2010. Việc giảm mua sắm cho đồ dùng lâu bền trong thời gian này cũng cho thấy nghiều người thắt chặt chi tiêu hơn, đặc biệt là những khoản chi mua tài sản có giá trị tương đối lớn.