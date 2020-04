Thủ tướng đồng ý xuất khẩu gạo trở lại bình thường từ 1.5

Chiều nay, 28.4, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến về vấn đề xuất khẩu gạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề xuất xuất khẩu gạo trở lại bình thường từ 1.5, theo đề xuất của Bộ Công thương.

Thủ tướng cho biết, năm 2020, chúng ta có kế hoạch xuất khẩu 6 triệu tấn gạo. Do tình hình dịch Covid-19 và thiên tai, hạn hán, nhiều nước đã dừng xuất khẩu gạo để đề phòng tình trạng khan hiếm lương thực có thể xảy ra. Vì thế, chúng ta đã có chủ trương xuất khẩu có kiểm soát để xem xét tình hình sản xuất vụ đông xuân, hè thu, xem sản lượng, diện tích, năng suất cụ thể để trước hết bảo đảm lương thực cho đất nước 100 triệu dân, đề phòng bất trắc xảy ra.

Theo Thủ tướng, đây là việc làm cần thiết và trong những ngày qua, các đoàn công tác của Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn cũng đã đi nắm tình hình các tỉnh và nghe các tỉnh phản ánh việc sản xuất lúa ở địa bàn mình.

"Năm nay, điều đáng mừng là trong bối cảnh hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng ở ĐBSCL, nhưng do quyết tâm của các địa phương, sự chỉ đạo của Chính phủ, chúng ta đã chuyển thời vụ sớm, có cơ cấu cây trồng hợp lý, cho nên năm nay được mùa lúa. Do đó, cuộc họp hôm nay thảo luận phương án xuất khẩu gạo bình thường để bảo đảm quyền lợi cho người nông dân, bảo đảm an ninh lương thực", Thủ tướng nói.