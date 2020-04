Bộ Công thương đề xuất tiếp tục cho xuất khẩu gạo nếp

Văn bản số 2764 của Bộ Công thương gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 17.4 ghi rõ, hàng năm, nếp (gạo nếp, tấm nếp) được gieo trồng tại nhiều tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhưng chủ yếu ở 2 tỉnh Long An và An Giang. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản lượng nếp dự kiến năm 2020 ở 2 tỉnh này vụ đông xuân là 453.000 tấn, vụ hè thu là 276.000 tấn và vụ thu đông là 65.000 tấn.

Ngày 3.4 vừa qua, 2 tỉnh Long An và An Giang đã gửi các văn bản kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cho phép xuất khẩu gạo nếp không hạn chế số lượng do người dân trong nước chủ yếu tiêu dùng gạo tẻ và gạo nếp hiện được sản xuất chủ yếu phục vụ xuất khẩu. Tại thời điểm báo cáo, tồn kho nếp của các doanh nghiệp xuất khẩu của Long An là 55.937 tấn.