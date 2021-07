Thực phẩm thiết yếu tại TP.HCM vẫn căng thẳng

Theo Phòng NN-PTNT H.Cần Đước (Long An), từ cuối tháng 5, do các thông tin về việc đưa nông sản vào địa bàn TP.HCM gặp khó khăn trên đường vận chuyển nên nhiều nông dân đã xuống giống ít hơn. Dù vậy, sản lượng rau, củ, quả của Cần Đước sản xuất mỗi ngày vẫn hơn 30 tấn. Ông Lê Văn Giấy, Giám đốc HTX rau an toàn Mười Hai (xã Long Khê, H.Cần Đước), cho biết hiện nông dân không thể tự vận chuyển đi TP.HCM bán được vì vướng các trạm kiểm soát dịch, còn khả năng thu mua, vận chuyển của thương lái tự do thì có hạn vì thiếu nhân công lao động cũng như mối lái tự do nên khó kết nối.

Trong khi đó, giá cả các loại rau, củ quả tại Đồng Tháp thời gian gần đây giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Ông Lê Phước Thiện, Giám đốc Sở NN-PTNT Đồng Tháp, cho biết: “Hiện trên địa bàn vẫn còn lượng rất lớn rau màu tồn đọng trong dân. Tuy nhiên, tỉnh vẫn chưa thống kê được cụ thể bao nhiêu nên các địa phương rà soát cụ thể để báo cáo nhằm cung ứng cho TP.HCM và các tỉnh”. Đối với việc vận chuyển hàng hóa, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp, cho biết Sở đã kết nối với ngành chức năng TP.HCM để hỗ trợ 600 phương tiện vận tải có mã QR để có “luồng xanh” nhanh chóng qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19 vào TP.HCM.

Bắc Bình - Trần Ngọc