Thuế thu nhập cá nhân 'ưu ái' người nước ngoài

Đáng nói, khoản chi phí đi lại của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam lại được tính vào chi phí trước khi chịu thuế. Cụ thể, theo Nghị định số 65/2013 của Chính phủ quy định không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản như khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần.

Ngoài ra, Nghị định số 65 còn không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ.

Trong khi đối với người trong nước, người nộp thuế được chiết giảm gia cảnh dành cho người phụ thuộc chỉ là 3,6 triệu đồng/tháng/người. Trong khi thực tế hiện nay, nuôi một đứa con bắt đầu tuổi đi học mầm non cho đến khi vào đại học tốn rất nhiều tiền, đặc biệt ở các thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội.

Chị Ngọc An (quận 3, TP.HCM) có hai con đang học lớp 7 và lớp 11 ở trường công chi phí trung bình mỗi tháng gồm tiền học phí, tiền ăn, học thêm môn Anh văn và toán ở những trung tâm trung bình không thấp hơn 14 triệu đồng/tháng. “Mức giảm trừ 3,6 triệu đồng/tháng cho một đứa bé chỉ đủ đóng học phí ở các trường công lập, chưa kể các khóa học thêm, học ngoại ngữ khác. Chi phi thực tế thấp nhất cũng từ 6-7 triệu đồng/tháng, chưa kể ăn uống và quần áo, hoạt động giải trí khác. Trong khi đó, người nước ngoài có con học ở trường quốc tế có học phí cao gấp 5 - 10 lần nhưng vẫn được khấu trừ trước khi nộp thuế TNCN là chuyện lạ lùng”, chị Ngọc An nói. Tương tự, dù chỉ có một bé đang ở tuổi mầm non nhưng theo tính toán của chị Yến (quận 7, TP.HCM), chi phí cho bé không thể thấp hơn 8 triệu đồng/tháng. Đó là chưa kể chi phí khám chữa bệnh mà hầu như tháng nào cũng có.