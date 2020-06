Tiến thoái lưỡng nan với xe buýt

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Tài chính về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách trợ giá xe buýt năm 2020. Theo đó, Sở GTVT đã tổng dự toán chi ngân sách trợ giá xe buýt để đảm bảo hoạt động ổn định và nâng cao chất lượng, thu hút khách sử dụng phương tiện công cộng trong năm 2020 là hơn 1.300 tỉ đồng. Con số này tăng hơn 161 tỉ đồng so với dự toán được giao trong năm 2020.

Đáng chú ý, Sở GTVT cho biết nếu dự toán mới không được phê duyệt thì có thể xe buýt sẽ phải ngưng hoạt động hoặc giảm số tuyến do lượng hành khách ngày càng có xu hướng giảm mạnh, đặc biệt sau giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19

Nhìn lại lịch sử, năm 2002, hệ thống xe buýt của TP.HCM được tái cơ cấu với 8 tuyến xe buýt mẫu đầu tiên chính thức đi vào hoạt động. Để lôi kéo người dân đến với loại hình phương tiện công cộng này, TP phải sử dụng 40 tỉ đồng tiền ngân sách trợ giá vé cho tất cả hành khách đi xe buýt. Tuy nhiên, số lượng người dân đến với xe buýt vẫn khá khiêm tốn. Mức trợ giá đối với xe buýt tăng đều theo từng năm, tính đến 2018 đã tăng lên 1.000 tỉ đồng nhưng nghịch lý là khối lượng vận chuyển trên các tuyến buýt có trợ giá lại giảm đều, các doanh nghiệp (DN) làm ăn bết bát.

Đáng nói, từ 2009, TP đã đặt mục tiêu đến năm 2020, vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) đáp ứng khoảng 25 - 30% nhu cầu đi lại của người dân nhưng sau 10 năm chật vật, tỷ lệ này không những không tăng mà còn giảm xuống còn 4,3%. Nếu không có hàng nghìn tỉ đồng trợ giá mỗi năm, mạng lưới xe buýt nguy cơ còn teo tóp hơn nữa.

Theo thống kê, năm 2012, lượng khách đi xe buýt trên địa bàn TP.HCM đạt trung bình 305 triệu lượt/năm, nhưng đến năm 2020 (dự kiến) chỉ còn 159 triệu lượt. Như vậy, sau 8 năm “ngốn” hết gần 10.000 tỉ đồng trợ giá, lượng khách đi xe buýt không những không cải thiện mà còn giảm 146 triệu lượt. Tính từ năm 2018 - 3.2020, tại TP.HCM đã có tới 8/105 tuyến xe buýt có trợ giá tạm ngưng hoạt động.

Thực tế, mỗi năm khi Sở GTVT TP.HCM đề xuất mức trợ giá xe buýt lại gây ra một làn sóng phản ứng khá gay gắt từ phía dư luận. Trong cuộc họp khảo sát của Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM về “Trợ giá xe buýt - Hiệu quả và giải pháp” diễn ra hồi giữa năm 2019, ông Cao Thanh Bình, Phó trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND TP, chỉ rõ: Mục tiêu ban đầu của TP khi quyết định chi mỗi năm 1.000 tỉ đồng trợ giá xe buýt là nhằm hỗ trợ DN trong quá trình phát triển hệ thống xe, cải thiện phương tiện, chất lượng, thu hút người dân sử dụng giao thông công cộng. Từ đó doanh thu tăng lên, tiền hỗ trợ từ ngân sách sẽ giảm dần và tiến đến “thoát” trợ giá. Vì thế, đề xuất tăng trợ giá do sản lượng sử dụng xe buýt giảm là đi ngược lại với mục tiêu này.

Ông Ninh cho rằng Sở GTVT TP phải đi từ tận gốc vấn đề: Hoạt động của xe buýt kém hiệu quả là do không thuận tiện, không phù hợp với cuộc sống, hoạt động kinh tế của người dân, không phải từ chuyện giá cao hay thấp. Trong khoảng 10 triệu dân ở TP.HCM hiện nay, chỉ có khoảng gần 2 triệu người có điều kiện đi xe buýt do phương tiện này không phù hợp với hoạt động kinh tế, kiếm sống của người dân hằng ngày. Với nhu cầu như vậy, việc “đổ” tiền vào thay mới toàn xe to, xe mới không chỉ lãng phí mà còn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường