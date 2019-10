Trái phiếu doanh nghiệp 'phình' ra, tín dụng 'co' lại

Quý 3 có tháng 7 âm lịch nên lượng khách vay ít hơn. Đồng thời, NH Nhà nước gia tăng kiểm soát dòng chảy tín dụng, thắt chặt tín dụng BĐS, cho vay cầm cố sổ tiết kiệm. Do đó, các DN BĐS chuyển hướng huy động qua kênh TPDN, nhiều lô trái phiếu của các DN BĐS lại do chính các NH mua và vẫn được tính vào quy mô tín dụng và vì thế tăng trưởng tín dụng quý 3 cũng sụt giảm đáng kể vì lý do này.