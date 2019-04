Trị bệnh sụt lún cho ĐBSCL

Chuyện biến mất của đồng bằng đang lớn dần

Nếu vẫn tiếp tục khai thác nước ngầm thì trước sau gì chúng ta cũng sẽ đối mặt với tình trạng không còn nước ngầm nữa vì hiện nay mực nước ngầm đang sụt giảm rất nhanh. Ở một số nơi như Vĩnh Châu, Sóc Trăng, bơm điện cũng đã khó lấy nước rồi. Ngoài chuyện biến mất đồng bằng về lâu dài thì vấn đề sẽ lớn dần đó là vấn đề gia tăng ngập, nhất là các vùng đô thị mỗi khi có triều cường trong thời gian tới đây.

Còn vấn đề ngập đô thị còn do một nguyên nhân khác nữa đó là gần như toàn bộ diện tích vườn cây và đồng lúa ở vùng giữa ĐBSCL từ Quốc lộ 1 ra tới biển, từ Hậu Giang, qua Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang đều đã có đê bao khép kín. Những khi nước cao do nước lũ đụng với đợt triều cường, nước chỉ chảy trong lòng những lòng sông rạch, không vào ruộng vườn, tức là sông rạch bị mất “không gian cho dòng sông” (room for river) nên nó dâng cao trong lòng sông và tìm chỗ nào hở để vào. Những chỗ hở đó chính là các lộ giao thông và các thành phố, tạo nên bức tranh tương phản là đô thị thì lõm bõm trong nước trong khi ruộng vườn khô ráo.