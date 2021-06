Trò chơi cá cược qua mạng nở rộ dịp vòng loại World Cup 2022, Euro 2020

Ví dụ một tin nhắn có đuôi @icloud.com quảng bá dd7aj.com là thương hiệu casino uy tín nhất châu Á và nếu người chơi đăng ký tham gia sẽ được tặng ngay 66.000 đồng để trải nghiệm; khi nạp tiền lần đầu được khuyến mãi 100% và nạp rút tiền siêu tốc chỉ từ 1-3 phút về tài khoản... Chưa hết, anh cũng nhận được nhiều tin nhắn qua trang Facebook quảng bá những giải thưởng, khuyến mãi “khủng” của một số website cá độ bóng đá như W88.com với mức thưởng lên đến 4 triệu đồng dành cho người đăng ký lần đầu...

Mới đây, Bộ Công an đã gửi công điện chỉ đạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần tăng cường phòng ngừa vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá. Mặc dù thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương đã triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn, đặc biệt là các vụ án đánh bạc, cá độ qua mạng internet với hàng nghìn đối tượng tham gia; nhưng các loại tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá vẫn diễn ra phức tạp.