Trừ học phí, viện phí, điện, nước... trước khi tính thuế thu nhập cá nhân

Theo Tổng cục Thống kê, thu thuế TNCN trong 7 tháng đầu năm 2019 đạt 62.600 tỉ đồng, bằng 55,3% dự toán thu ngân sách, chiếm khoảng 10% trong tổng thu nội địa. Số thu từ thuế TNCN cao hơn số thu thuế từ bảo vệ môi trường (28.600 tỉ đồng), thu tiền sử dụng đất (61.400 tỉ đồng). Như vậy, mỗi ngày các cá nhân nộp thuế thu nhập vào ngân sách nhà nước hơn 298 tỉ đồng. So với những năm trước, số thuế TNCN bình quân mỗi ngày hiện nay tăng rất nhiều, gấp 2,52 lần so với năm 2012 (thời điểm áp dụng giảm trừ gia cảnh 4 triệu đồng/tháng/người nộp thuế, 1,6 triệu đồng/tháng/người phụ thuộc), tăng gấp 2,37 lần so với năm 2013 (thời điểm áp dụng mức chiết trừ gia cảnh 9 triệu đồng/tháng/người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng/người phụ thuộc)