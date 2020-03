Trung Quốc tăng kiểm soát, hàng tồn tại cửa khẩu lại tăng

Bộ Công thương nhận định, việc chậm thông quan hàng hóa là do năng lực thông quan tại các cửa khẩu vẫn còn hạn chế. Chẳng hạn, tại cửa khẩu Tân Thanh, trung bình mỗi ngày chỉ xuất khẩu được 130 - 150 xe, trong đó sang tải hàng hóa chỉ đạt 50%, số còn lại phải tồn lại tại khu vực cửa khẩu biên giới phía Pò Chài - Trung Quốc. Thứ hai, nhân lực tham gia vào quá trình xuất nhập khẩu, vận chuyển, giao nhận, bốc xếp, sang tải hàng hóa tại khu vực cửa khẩu của cả phía Việt Nam và phía Trung Quốc vẫn còn thiếu trầm trọng. Hàng hóa có xong thủ tục thông quan xuất nhập khẩu, nhưng tiến độ chậm hơn nhiều so với thời gian trước do bắt buộc phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.