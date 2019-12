Tự tin bước vào thập niên mới

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh: Công nghiệp chế biến chế tạo - động lực mới của tăng trưởng Ảnh: Gia Hân Năm 2020 có nhiều cơ hội mới, đặc biệt là cơ sở nền tảng quan trọng của sự ổn định và đà phát triển kinh tế trong nước. Nền kinh tế tiếp tục hội nhập ngày càng sâu rộng nhưng đồng thời cũng đối mặt với nhiều thách thức mới, đặc biệt là tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh và khó đoán định; dư địa các động lực tăng trưởng truyền thống dần bị thu hẹp... Trong bối cảnh đó, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 được xác định với yêu cầu rất cao, mà so với nền tảng đã đạt được ở mức cao của năm 2019 nữa thì càng thách thức lớn. Do vậy, trước hết cần tập trung cụ thể hóa và xây dựng chương trình hành động của Chính phủ về điều hành kinh tế vĩ mô và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, xác định các nhiệm vụ cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện; bám sát kịch bản tăng trưởng chung của Chính phủ để xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết cho từng ngành, từng lĩnh vực và bám sát để điều hành, điều chỉnh kịp thời. Trong đó, cần đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại các ngành công nghiệp gắn với thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt trong các ngành công nghiệp chế biến chế tạo nhằm tạo bứt phá và động lực mới cho tăng trưởng ở giai đoạn tiếp theo, đây phải là một trong những đột phá chiến lược. Ngành sản xuất chế biến chế tạo chiếm 40% doanh thu thuần của nền kinh tế và đóng góp tới 84% kim ngạch xuất khẩu. Chế biến chế tạo phát triển sẽ tận dụng tối đa được các cơ hội do quá trình hội nhập tạo ra, sẽ thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và tiêu dùng của các tầng lớp dân cư, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Phải có một hệ sinh thái phát triển công nghiệp được tổ chức từ T.Ư tới địa phương thì chúng ta mới đủ sức nâng tầm của cả nền công nghiệp, đảm bảo sự thành công để chuyển dịch nền sản xuất và kinh tế của Việt Nam lên cao hơn trong chuỗi giá trị.