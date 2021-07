Vận chuyển hàng hóa cứu lỗ cho vận tải

Theo báo cáo của VNR, do ảnh hưởng của dịch bệnh, năm 2020, tổng công ty lỗ hơn 1.300 tỉ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành đường sắt đã phải dừng chạy 2.300 đoàn tàu khách. Hiện trên tuyến đường sắt chỉ chạy duy nhất đôi tàu khách Bắc - Nam (SE7/SE8) và tàu hàng. Các tàu khách khu đoạn địa phương đã bị tạm dừng do không có khách. Tuy vậy, nhờ chuyển hướng sang vận tải hàng hóa, doanh thu vận tải của tổng công ty trong 6 tháng vẫn đạt 1.249 tỉ đồng, bằng 79,4% so với cùng kỳ 2020 và bằng 53,9% so với năm 2019 khi chưa có dịch Covid -19. Mức lỗ cũng giảm, gánh lỗ hơn 400 tỉ đồng trong 6 tháng và dự tính hơn 940 tỉ đồng trong năm nay. Thống kê cho thấy doanh thu vận tải hàng hóa của VNR trong 6 tháng đã tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng các mặt hàng truyền thống như quặng apatit tăng 31%, than tăng 10%, phân bón tăng 8%...