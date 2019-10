Việt Nam sẽ có doanh nghiệp trái cây lớn nhất thế giới ?

Tại báo cáo đánh giá về hoạt động sản xuất, kinh doanh trái cây của HAGL với tựa đề “In Fruit They Trusted”, do CTCK Ngân hàng Đầu tư và phát triển VN (BSC) thực hiện cuối năm 2017 cho thấy nếu so sánh với các đơn vị trồng cây ăn trái lớn tại khu vực châu Mỹ và châu Âu, nông trại trồng táo/lê có diện tích lớn nhất là 3.642 ha, trồng nho có diện tích lớn nhất là 16.187 ha và trồng quả hỗn hợp có diện tích lớn nhất là 3.361 ha, đều nhỏ hơn so với diện tích của HAGL.