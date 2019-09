Vietnam Airlines được cấp phép bay tới Mỹ

Trao đổi với Thanh Niên, ông Dương Trí Thành, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết sau khi Cục Hàng không Việt Nam được Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) trao chứng nhận nhận đạt năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1 (CAT 1), Vietnam Airlines cũng đang hoàn tất các thủ tục liên quan để đáp ứng các yêu cầu cho việc mở đường bay thẳng đến Mỹ

“Hàng không Mỹ đòi hỏi các quy định rất khắt khe. Theo quy trình còn nhiều thủ tục khó khăn phải hoàn tất, đặc biệt về mặt an ninh và các thủ tục pháp lý, luật sư để khi chính thức khai thác có tình huống gì sẽ xử lý được. Về an ninh, trước khi chuẩn bị bay thẳng phía Mỹ phải sang Việt Nam kiểm tra an ninh”, ông Thành nói.